Более 25 часов действует режим угрозы атаки БПЛА в Воронежской области

Более 25 часов Воронежская область находится под угрозой атаки БПЛА. Предупреждающий сигнал поступил в 10:11 вторника, 20 мая.
Тогда губернатор региона Александр Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от регионального правительства или МЧС России.
По состоянию на 11:55 среды, 21 мая, отбоя не было. Информации о сбитых беспилотниках на территории региона не поступало.
Ранее сообщалось, что теперь во время действия угрозы атаки БПЛА в Воронежской области будут ограничивать работу мобильного интернета.