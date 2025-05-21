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Более 25 часов действует режим угрозы атаки БПЛА в Воронежской области

Информации о сбитых беспилотниках на территории региона не поступало.

Источник: АиФ Воронеж

Более 25 часов Воронежская область находится под угрозой атаки БПЛА. Предупреждающий сигнал поступил в 10:11 вторника, 20 мая.

Тогда губернатор региона Александр Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от регионального правительства или МЧС России.

По состоянию на 11:55 среды, 21 мая, отбоя не было. Информации о сбитых беспилотниках на территории региона не поступало.

Ранее сообщалось, что теперь во время действия угрозы атаки БПЛА в Воронежской области будут ограничивать работу мобильного интернета.