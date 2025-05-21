Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Новополь Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие полевой артиллерии», — говорится в сообщении российского министерства.