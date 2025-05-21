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Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Предтечино, Константиновка, Миньковка, Заря и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, украинские войска потеряли до 220 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину «Казак», пикап и артиллерийское орудие, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.