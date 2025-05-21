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Группировка «Запад» улучшила тактическое положение за сутки

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново, Андреевка, Нечволодовка, Шийковка, Глущенково Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины “Казак”, 11 автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку “Krab” польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.