Группировка «Запад» улучшила тактическое положение за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново, Андреевка, Нечволодовка, Шийковка, Глущенково Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.