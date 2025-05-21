Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности «Севера»

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Садки, Павловка, Варачино, Мирополье, Пролетарское, Яблоновка, Могрица и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, два танка, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 миллиметров, гаубица М777 производства США. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сводке российского министерства.