ВСУ потеряли 445 боевиков в зоне действия группировки «Центр» за сутки

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения, двух бригад нацгвардии и формированиям «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Коптево, Русин Яр, Красноармейск, Разино, Владимировка, Петровское, Димитров, Октябрьское и Алексеевка Донецкой Народной Республики.
«Потери противника составили более 445 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие», — говорится в сводке министерства.