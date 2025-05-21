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ВСУ потеряли 445 боевиков в зоне действия группировки «Центр» за сутки

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 445 военнослужащих и четыре бронемашины в зоне ответственности группировки «Центр», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Александр Река/ТАСС

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения, двух бригад нацгвардии и формированиям «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Коптево, Русин Яр, Красноармейск, Разино, Владимировка, Петровское, Димитров, Октябрьское и Алексеевка Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили более 445 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие», — говорится в сводке министерства.