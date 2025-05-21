Telegraph рассказал о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ

В декабре прошлого года глава военного ведомства проинспектировал работу Центра и поручил сформировать и укомплектовать еще пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок войск, задействованных в зоне СВО, а также обеспечит подготовку специалистов боевых расчетов и подразделений обеспечения.