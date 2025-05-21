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ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников ВСУ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение по лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, военному аэродрому, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в сводке министерства.