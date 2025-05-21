Над Крымом сбили украинский беспилотник

В среду, 21 мая, средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«С 8.00 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в министерстве.
Как уточнили в оборонном ведомстве, 30 дронов нейтрализовали над Орловской областью, три — над Рязанской, два — над Курской. Кроме того, по одному БПЛА сбили над Белгородской, Брянской и Липецкой областями, а также над Крымом.