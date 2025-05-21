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Главное из брифинга Минобороны 21 мая 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 21 мая на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» нанес удар противнику в Сумской области

Бойцы «Северной» группировки атаковали 11 бригад, два штурмовых и десантно-штурмовой полки противника в районах восьми населенных пунктов Сумской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 210 человек. Также ВС РФ уничтожили два танка, девять автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по семи бригадам противника в районах шести населенных пунктов Харьковской области и города Кировска ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 210 человек. Российские бойцы также ликвидировали: танк, две боевые бронированные машины «Казак», 11 автомобилей и 155-мм САУ Krab, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

Подразделения «Юга» продвинулись на выгодные позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по шести украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Противник потерял порядка 220 боевиков, танк, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», пикап, артиллерийское орудие, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 445 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 14 украинским бригадам и формированиям «Иностранного легиона» в районах девяти населенных пунктов ДНР.

ВСУ потеряли более 445 бойцов, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие.

Подразделения «Востока» продавили оборону ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Новополь ДНР и Червоное Запорожской области.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 170 человек. ВС РФ также уничтожили четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам ВСУ и полку нацгвардии в районах населенных пунктов Павловка, Новоандреевка Запорожской области и села Никольского Херсонской области.

«Уничтожены до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина “Казак”, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, объектам военного аэродрома, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • шесть управляемых авиационных бомб JDAM;
  • 236 БПЛА самолетного типа, в том числе 162 вне зоны проведения СВО.