«Север» нанес удар противнику в Сумской области
Бойцы «Северной» группировки атаковали 11 бригад, два штурмовых и десантно-штурмовой полки противника в районах восьми населенных пунктов Сумской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 210 человек. Также ВС РФ уничтожили два танка, девять автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по семи бригадам противника в районах шести населенных пунктов Харьковской области и города Кировска ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 210 человек. Российские бойцы также ликвидировали: танк, две боевые бронированные машины «Казак», 11 автомобилей и 155-мм САУ Krab, станцию РЭБ и склад боеприпасов.
Подразделения «Юга» продвинулись на выгодные позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по шести украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 220 боевиков, танк, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», пикап, артиллерийское орудие, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 445 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 14 украинским бригадам и формированиям «Иностранного легиона» в районах девяти населенных пунктов ДНР.
ВСУ потеряли более 445 бойцов, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие.
Подразделения «Востока» продавили оборону ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Новополь ДНР и Червоное Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 170 человек. ВС РФ также уничтожили четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам ВСУ и полку нацгвардии в районах населенных пунктов Павловка, Новоандреевка Запорожской области и села Никольского Херсонской области.
«Уничтожены до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина “Казак”, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, объектам военного аэродрома, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- шесть управляемых авиационных бомб JDAM;
- 236 БПЛА самолетного типа, в том числе 162 вне зоны проведения СВО.