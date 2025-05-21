В Пермском крае простятся с погибшим участником СВО из многодетной семьи

В селе Дуброво Еловского округа 22 мая состоится прощание с погибшим в зоне проведения СВО земляком. Окулов Александр Леонидович погиб при исполнении воинского долга.
Александр Окулов родился 7 августа 1971 года в многодетной семье из села Дуброво. Вместе с ним родители воспитали сестру Екатерину, братьев Алексея и Сергея. В 1986 году он окончил восемь классов Дубровской средней школы.
После школы учился в Пермском речном училище по специальности «Моторист-рулевой». Отслужил два года в армии. Затем работал по специальности на сухогрузах. Через несколько лет вернулся в родное село.
В октябре 2024 года Александр Леонидович заключил контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Проходил военную службу в 35-й штурмовой бригаде. Погиб в бою 2 мая 2025 года.
Прощание с земляком состоится 22 мая с 11:30 возле Дубровского Сельского дома досуга.
Администрация Еловского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.