ПВО сбила более 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами

«Двадцать первого мая, с 11:30 до 15:00 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в релизе.
Военные ликвидировали:
- 15 БПЛА — над Орловской областью;
- семь — над Курской;
- шесть — над Тульской;
- три — над Московским регионом;
- два дрона — над Рязанской областью;
- один — над Брянской.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.