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ПВО сбила более 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника с 11.30 до 15.00 мск над Орловской, Курской, Тульской, Рязанской, Брянской областями и Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать первого мая, с 11:30 до 15:00 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в релизе.

Военные ликвидировали:

  • 15 БПЛА — над Орловской областью;
  • семь — над Курской;
  • шесть — над Тульской;
  • три — над Московским регионом;
  • два дрона — над Рязанской областью;
  • один — над Брянской.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.