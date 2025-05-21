ПВО сбила более 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника с 11.30 до 15.00 мск над Орловской, Курской, Тульской, Рязанской, Брянской областями и Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.