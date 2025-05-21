Собянин сообщил еще об одном сбитом БПЛА на подлете к Москве

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России уничтожили дрон, который летел в сторону Москвы. Где именно это произошло, не уточняется.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил градоначальник.
Ранее Собянин сообщил об отражении атаки трех летевших на Москву беспилотников. Тогда системы ПВО сработали в Домодедово.
По имеющейся информации, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Москву тяжелыми беспилотниками «Лютый». В сети появилось видео его уничтожения.