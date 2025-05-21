Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил еще об одном сбитом БПЛА на подлете к Москве

Недалеко от Москвы днем в среду, 21 мая, был уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России уничтожили дрон, который летел в сторону Москвы. Где именно это произошло, не уточняется.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил градоначальник.

Ранее Собянин сообщил об отражении атаки трех летевших на Москву беспилотников. Тогда системы ПВО сработали в Домодедово.

По имеющейся информации, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Москву тяжелыми беспилотниками «Лютый». В сети появилось видео его уничтожения.