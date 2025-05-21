На СВО погиб глава тольяттинского КПЦ «Союз дагестанцев» Джамбулат Надирбегов

С первых дней специальной военной операции Джамбулат Надирбегов активно включился в волонтерскую миссию, содействовал городским штабам по сбору дополнительного обеспечения и гуманитарной помощи, неоднократно лично сопровождал за ленточку грузы. А затем сам заключил контракт с министерством обороны.