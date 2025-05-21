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Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву

Сбили еще один украинский БПЛА, летевший на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Мэр Москвы.

Ранее силами ПВО Минобороны была отражена атака одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin.