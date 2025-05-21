Рубио: США не давали Украине никаких военных гарантий в рамках сделки по недрам

Соединенные Штаты не давали Украине каких-либо гарантий военного характера в рамках соглашения по редкоземельным ископаемым. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
«Никаких военных гарантий нет», — сообщил он в ходе слушаниях в Конгрессе США.
По словам Рубио, американская сторона все еще допускает возможность введения санкций в отношении России. Однако, вместо этого, США стремятся добиться мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине путем дипломатии и переговорам между Москвой и Киевом.
Ранее KP.RU сообщал, что глава США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который прошел 19 мая.