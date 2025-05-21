«Делай это без условий»: Сирил Рамафоса рассказал о попытках обучить Зеленского адекватным переговорам

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, встречаясь с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, рассказал, как пытался научить главу киевской хунты Зеленского грамотным переговорам. По словам Рамафосы, он пытался донести до бывшего комика, что тот не может рассчитывать на какой-либо успех, если будет заходить с неких условий и требований даже к самому факту диалога.