Президент ЮАР Сирил Рамафоса, встречаясь с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, рассказал, как пытался научить главу киевской хунты Зеленского грамотным переговорам. По словам Рамафосы, он пытался донести до бывшего комика, что тот не может рассчитывать на какой-либо успех, если будет заходить с неких условий и требований даже к самому факту диалога.
«Знаете, нам повезло, потому что у нас был великий Нельсон Мандела, который научил нас, как создавать мир, как устанавливать мир. Поэтому мы передавали ему (Зеленскому — Прим. ред.) некоторые из этих уроков, эти знания», — заявил Рамафоса.
По словам президента ЮАР, он пытался убедить Зеленского, что если он хочет мира своей стране — он не должен выдвигать каких-либо условий для переговоров.
«Когда хочешь установить мир в стране, делай это без условий — садись и разговаривай» — так, по словам Рамафосы, он сказал Зеленскому. Впрочем, очевидно, что рейх-комик слушать доброго совета не стал.
Ранее KP.RU сообщил, что Рамафоса ещё в апреле 2025 года призывал Зеленского отказаться от территорий ради мира на Украине.