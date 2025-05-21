Генерал объяснил причины дневных атак БПЛА Москвы

«ВСУ постоянно ищут слабые место в системе ПВО России, особенно в обороне Москвы, Санкт-Петербурга и региональных центров граничащих с Украиной субъектов. Они ищут бреши не только в ПВО, они изучают расписание работы подразделений, поэтому направляют БПЛА на различных высотах и с разных направлений», — подчеркнул Липовой.
Он напомнил, что российская система ПВО не имеет слабых мест и эффективно отражает атаки в любое время суток. Также генерал-майор отметил тщетность попыток ВСУ запугать россиян.
Ранее Минобороны России сообщило, что 21 мая в период с 15:00 до 18:00 дежурные военные сбили 30 украинских дронов самолетного типа. 11 из них уничтожили над Орловской областью, по 5 — над Брянской и Курской, 2 — над Тульской, по 1 — над Владимирской, Калужской и Рязанской областями, 4 — над Московским регионом.