Генерал объяснил причины дневных атак БПЛА Москвы

Ранее Минобороны России сообщило, что 21 мая в период с 15:00 до 18:00 дежурные военные сбили 30 украинских дронов самолетного типа. 11 из них уничтожили над Орловской областью, по 5 — над Брянской и Курской, 2 — над Тульской, по 1 — над Владимирской, Калужской и Рязанской областями, 4 — над Московским регионом.