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Над Крымом сбит беспилотник

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что вражеские беспилотники уничтожены в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени. Всего за два часа было сбито 37 украинских БПЛА.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен один БПЛА над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.

Кроме того, 16 беспилотников уничтожили над территорией Курской области, 11 — над Московским регионом, пять БПЛА — над территорией Рязанской области и четыре — над Орловской областью.

По данным Минобороны, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 дронов над Брянской, Орловской, Курской, Владимирской, Рязанкой и других областях, а также над московским регионом и Черным морем.

Утром средства ПВО сбили еще 32 беспилотника над Орловской Брянской и Курской областями.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении завода полупроводниковых приборов в ходе атаки.

Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и шестью российскими регионами.

Над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 24 украинских беспилотника.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.