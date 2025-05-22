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Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 41 боеприпас.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Украинские войска 15 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 41 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

«Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Пятнадцать вооруженных атак — на горловском направлении. Всего выпущена 41 единица различных боеприпасов», — говорится в сообщении управления.

По данным управления, поступили сведения о ранении одного мирного жителя.

За предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.