Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Украинские войска 15 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 41 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
«Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Пятнадцать вооруженных атак — на горловском направлении. Всего выпущена 41 единица различных боеприпасов», — говорится в сообщении управления.
По данным управления, поступили сведения о ранении одного мирного жителя.
За предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.