ВМС США заявили о нанесении крупнейшего в истории авиаудара с авианосца

Напомним, в середине мая американские военные сообщили о нанесении серии авиаударов по позициям террористов в регионе Пунтленд на востоке Сомали. Операция проводилась совместно с сомалийским правительством и была направлена на цели, находящиеся примерно в 70 км к юго-востоку от города Босасо.