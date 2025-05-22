ВМС США заявили о нанесении крупнейшего в истории авиаудара с авианосца

Американские истребители нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца, сбросив на террористов в Сомали более 56 тонн боеприпасов, заявил исполняющий обязанности начальника военно-морских операций ВМС США Джеймс Килби.
«Авианосец ВМС США Harry Truman и его ударная группа нанесли крупнейший в истории авиаудар. (Было использовано — прим. ред.) 125 000 фунтов (боеприпасов — прим. ред.) с одного авианосца», — сказал представитель ведомства, которого цитирует издание Business Insider.
Отмечается, что операция проводилась 1 февраля в Красном море. Для авиаудара привлекли около 16 самолетов F/A-18 Super Hornet, которые совершили единичный вылет с авианосца.
Командование ВС США в Африке (AFRICOM) уточнило, что целью атаки было высшее руководство группировки ИГ*, которое находилось в нескольких пещерных комплексах.
Напомним, в середине мая американские военные сообщили о нанесении серии авиаударов по позициям террористов в регионе Пунтленд на востоке Сомали. Операция проводилась совместно с сомалийским правительством и была направлена на цели, находящиеся примерно в 70 км к юго-востоку от города Босасо.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.