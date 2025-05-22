В Туле упали обломки сбитого БПЛА

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Туле упали обломки сбитого дрона, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака. Зафиксировано падение обломков беспилотника в Туле. Пострадавших нет», — написал он.
На месте работают специалисты оперативных и экстренных служб. По словам Миляева, ситуация находится под контролем, но опасность атаки БПЛА сохраняется.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.