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В Туле упали обломки сбитого БПЛА

В Туле упали обломки сбитого БПЛА, пострадавших нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Туле упали обломки сбитого дрона, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака. Зафиксировано падение обломков беспилотника в Туле. Пострадавших нет», — написал он.

На месте работают специалисты оперативных и экстренных служб. По словам Миляева, ситуация находится под контролем, но опасность атаки БПЛА сохраняется.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.