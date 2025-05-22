Губернатор Миляев сообщил о падении обломков беспилотника в Туле

Также сообщалось, что российские военные уничтожили более двух десятков беспилотников ВСУ, которые летели по направлению к российской столице. Мэр Сергей Собянин оперативно информирует о ходе отражения попыток ВСУ атаковать объекты на территории Москвы при помощи беспилотников.