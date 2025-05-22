Губернатор Миляев сообщил о падении обломков беспилотника в Туле

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Тульской области при помощи беспилотных летательных аппаратов. Атака была отражена дежурными средствами российской противовоздушной обороны. При этом в Туле упали обломки сбитого беспилотника, информировал губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Зафиксировано падение обломков беспилотника в Туле. Пострадавших нет», — написал чиновник в Telegram-канале, добавив, что опасность атаки беспилотных аппаратов сохраняется и призвав жителей региона соблюдать меры безопасности.
Накануне стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, воздушные атаки отражались с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая над девятью регионами страны.
Также сообщалось, что российские военные уничтожили более двух десятков беспилотников ВСУ, которые летели по направлению к российской столице. Мэр Сергей Собянин оперативно информирует о ходе отражения попыток ВСУ атаковать объекты на территории Москвы при помощи беспилотников.