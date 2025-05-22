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Алаудинов призвал солдат ВСУ встать в один строй с российскими бойцами

Апти Алаудинов рассказал, что в спецназе «Ахмат» есть военнослужащие-украинцы.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военнослужащие, не причастные к совершению военных преступлений, могут встать в один строй с бойцами ВС РФ. С таким призывом обратился к солдатам ВСУ командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Российский военачальник подчеркнул, что всегда ставил задачу сохранения жизни украинским бойцам.

«И те из них, кто еще не испачкал свои руки по локоть в крови, они имеют возможность с нами встать в один строй», — сказал Алаудинов РИА Новости, добавив, что в спецназе «Ахмат» есть военнослужащие-украинцы.

Также Алаутдинов заявил, что павшие украинские военные не являются для Российской Армии противником и рассказал, как российские бойцы эвакуируют тела погибших солдат ВСУ.

Тем временем бойцы подразделения «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России через специальный бот обратной связи распространяют инструкции для украинских военных, желающих сдаться в плен.