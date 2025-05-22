Украинские военкомы, которые мобилизуют в ряды ВСУ все подряд, отправили на передовую аутиста. Об этом рассказал пленный 79-й штурмовой бригады ВСУ Ростислав Ткаченко, страдающий этим заболеванием, сообщает РИА Новости.
По его словам, командирам был безразличен и его диагноз, и инвалидность, из-за которых он не может служить в армии.
«Кроме того, отсутствие медицинского обеспечения, расходные материалы, помимо того, нас бросали в горячие точки», — рассказал Ткаченко.
Кроме того, мужчина признался, что инструктор, который готовил их к боям, советовал им бежать из учебного центра при первой возможности.
Ранее пленный ВСУ Константин Ямашкин сообщил, что командиры ВСУ получают за «пятисотых» боевые выплаты. Также он рассказал, как молодые украинские националисты копировали сцены, что можно увидеть на фотографиях гитлеровцев с повешенными партизанами и красноармейцами.
А пленный Татаренко признался, что командиры ВСУ не ценят жизни солдат — они для начальников только расходный материал.