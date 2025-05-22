Губернатор Миляев: В Туле БПЛА врезался в здание, пострадали два человека

Украинские военные предпринимают попытки атаковать объекты на территории Тульской области в ночь на четверг 22 мая. Об этом информировал губернатор региона Дмитрий Миляев.
Чиновник сообщил, что дежурные средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки.
«Один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома в Пролетарском округе города Тулы», — написал Миляев в Telegram-канале, добавив, что два человека при этом легко ранены, медики оказали им помощь.
Повреждения из-за обломков украинских дронов получили еще несколько зданий в Туле, как жилых, так и не жилых.
Опасность атаки дронов сохраняется, предупредил губернатор.
Накануне российские военные уничтожили почти три десятка беспилотников ВСУ, которые летели по направлению к Москве. Мэр Сергей Собянин оперативно информирует о ходе отражения попыток ВСУ атаковать объекты на территории Москвы при помощи беспилотников.
Ранее сообщалось, что в среду вечером силы ПВО сбили 77 украинских БПЛА над российскими регионами.