Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Миляев: В Туле БПЛА врезался в здание, пострадали два человека

В Тульской области средства ПВО отражают десятую атаку украинских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предпринимают попытки атаковать объекты на территории Тульской области в ночь на четверг 22 мая. Об этом информировал губернатор региона Дмитрий Миляев.

Чиновник сообщил, что дежурные средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки.

«Один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома в Пролетарском округе города Тулы», — написал Миляев в Telegram-канале, добавив, что два человека при этом легко ранены, медики оказали им помощь.

Повреждения из-за обломков украинских дронов получили еще несколько зданий в Туле, как жилых, так и не жилых.

Опасность атаки дронов сохраняется, предупредил губернатор.

Накануне российские военные уничтожили почти три десятка беспилотников ВСУ, которые летели по направлению к Москве. Мэр Сергей Собянин оперативно информирует о ходе отражения попыток ВСУ атаковать объекты на территории Москвы при помощи беспилотников.

Ранее сообщалось, что в среду вечером силы ПВО сбили 77 украинских БПЛА над российскими регионами.