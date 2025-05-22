В Ростовской области силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь. ЧП произошло в ночь на 22 мая.
Системы противовоздушной обороны своевременно обнаружили и нейтрализовали угрозу. В результате точного попадания БПЛА был уничтожен в воздухе до приближения к городу.
— Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется, — говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью силы ПВО сбили 77 беспилотников над территорией России.