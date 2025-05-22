Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА

Ночью силы ПВО успешно отразили воздушную атаку над Каменском, уничтожив вражеский беспилотник.

Источник: Комсомольская правда

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь. ЧП произошло в ночь на 22 мая.

Системы противовоздушной обороны своевременно обнаружили и нейтрализовали угрозу. В результате точного попадания БПЛА был уничтожен в воздухе до приближения к городу.

— Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью силы ПВО сбили 77 беспилотников над территорией России.