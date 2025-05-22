Колумбийские наемники, которые заходили в Курскую область, «были израсходованы» очень быстро и также быстро поняли, что Россия — не место для сафари. Об этом РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Колумбийцы тоже были (в Курской области — Прим. Ред.), но я так понял, мы их очень быстро израсходовали, так что колумбийцы осознали, где они оказались, что Россия для них не является местом для прогулок, тем более сафари», — подчеркнул генерал.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, наемников из каких стран больше всего в рядах ВСУ. По его словам, к украинским боевикам чаще всего присоединяются наемники из Грузии и США.
Между тем, российские военные под Красноармейским (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике заметили англоязычных наемников и «солдат удачи» из Польши.