В Новороссийске отменили режим ракетной опасности

Ранее, 3 мая 2025 года, Новороссийск подвергся масштабной атаке БПЛА. В результате налета дронов были повреждены несколько десятков квартир, две из которых полностью разрушены. Пострадали пять человек, в том числе семья из Ростова-на-Дону, приехавшая на майские праздники. Мужчина и двое детей получили травмы средней тяжести, женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Семья находилась в квартире жилого комплекса «Кристалл-3» в момент попадания беспилотника в здание.