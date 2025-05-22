Марочко: в Харьковской области войска РФ отбили контратаку ВСУ с танками

Вооружённые силы России отразили контратаку, предпринятую украинскими формированиями в районе населенного пункта Загрызово на купянском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники и разведданные.
«В районе населенного пункта Загрызово (ВСУ — прим. ред.) силами ротно-тактических групп, усиленный танковым взводом, попытались вернуть ранее утраченные позиции», — написал он в своём Telegram-канале.
Марочко уточнил, что российские военные в ходе боя уничтожили вражеский танк и около 40 украинских боевиков. Кроме того, по словам эксперта, отразив контратаку, подразделения Вооружённых сил РФ смогли продвинуться вперед на одном из участков фронта.
Напомним, 21 мая Андрей Марочко проинформировал, что российские войска взяли под контроль 2 км дороги у населенного пункта Красное Первое в Харьковской области. Им также удалось продвинуться на 400 м северо-западнее от Фиголевки и занять новые позиции возле Двуречной и Дорошовки.