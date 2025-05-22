Марочко: в Харьковской области войска РФ отбили контратаку ВСУ с танками

Напомним, 21 мая Андрей Марочко проинформировал, что российские войска взяли под контроль 2 км дороги у населенного пункта Красное Первое в Харьковской области. Им также удалось продвинуться на 400 м северо-западнее от Фиголевки и занять новые позиции возле Двуречной и Дорошовки.