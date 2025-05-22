Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских беспилотников

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг сбили над российскими регионами больше 100 украинских беспилотников, причём треть из них — над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.
«Двадцать второго мая с 00.00 до 05.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 35 из них были сбиты над территорией Московского региона, 14 беспилотников ликвидированы над Орловской областью, 12 дронов уничтожены над Курской областью, 11 — над Белгородской, 10 — над территорией Тульской и 9 — над Калужской. Еще 7 беспилотников нейтрализованы над Воронежской областью по три БПЛА уничтожены над Липецкой и Смоленской областей, и один — над территорией Брянской области.