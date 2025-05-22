Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских беспилотников

Уточняется, что 35 из них были сбиты над территорией Московского региона, 14 беспилотников ликвидированы над Орловской областью, 12 дронов уничтожены над Курской областью, 11 — над Белгородской, 10 — над территорией Тульской и 9 — над Калужской. Еще 7 беспилотников нейтрализованы над Воронежской областью по три БПЛА уничтожены над Липецкой и Смоленской областей, и один — над территорией Брянской области.