Российская армия отбила целый ряд позиций боевиков ВСУ возле села Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике. Об этом заявляет военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.
Марочко отметил, что сейчас восточнее села Северск продолжаются серьезные бои. Украинские боевики не снижают количество штурмов на данном направлении. От нехватки боеприпасов или дронов, добавил военный эксперт, противник также не страдает.
«За последние несколько суток ВС РФ овладели рядом украинских позиций в районе Верхнекаменского. Также идут накаты со стороны наших войск в районе Григоровки», — сказал Марочко.
Немногим ранее военный эксперт высказывался о ситуации в районе Красноармейска. Он подчеркивал, что там российская армия продолжает успешно продвигаться вперед. ВС РФ продолжают освобождать одно село за другим, пока ВСУ тщетно пытаются оказать сопротивление. На данный момент армия РФ, подчеркивал Марочко, контролирует порядка 80% территорий ДНР.