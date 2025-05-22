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В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС РФ.

Источник: © РИА Новости

Ранее в приложении МЧС России появилось сообщение, что на всей территории Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Она продлилась около пяти часов.

«Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.