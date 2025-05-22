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В Новороссийске компенсацию за ущерб после атаки БПЛА получили 265 человек

В Новороссийске продолжают выплачивать компенсацию за нанесённый ущерб после атаки БПЛА.

Средства уже получили 265 местных жителей.

С 16 мая началась активная работа по выплате компенсаций пострадавшим. Как сообщил в своём Telegram-канале Андрей Кравченко, глава города-героя, финансовую помощь уже выплатили тем, кто в срок подал необходимые документы.

Отмечается, что в результате происшествия были повреждены 231 квартира и два частных дома. В этих жилых помещениях проживают 508 человек, из которых 441 человек оформили соответствующие документы и подтвердили свое постоянное проживание.

Напомним, что финансовая поддержка пострадавших оказывается в виде компенсации за ущерб. Размер таких выплат определяется органами власти региона или населённого пункта при возникновении региональных или муниципальных ЧС.

Ранее "МК на Кубани писал о том, что в Новороссийске увеличили размер выплат для людей, пострадавших после атаки БПЛА. В настоящее время размер выплат составляет 15 тысяч рублей. Ранее местным жителям выплачивали 10 тысяч рублей.