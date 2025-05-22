Военнослужащие ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

«Противник расположил пункты управления и антенны в полуразрушенных строениях, но наши десантники с помощью разведывательных беспилотников “Zala” их обнаружили. Артиллеристы-десантники заняли огневую позицию и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив его», — сообщили журналистам в министерстве.