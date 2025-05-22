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Военнослужащие ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Удар по ВСУ нанесен из гаубицы «Мста-Б».

Российские артиллеристы-десантники уничтожили командный пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи 152 миллиметровой гаубицы «Мста-Б» на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны РФ.

«Противник расположил пункты управления и антенны в полуразрушенных строениях, но наши десантники с помощью разведывательных беспилотников “Zala” их обнаружили. Артиллеристы-десантники заняли огневую позицию и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив его», — сообщили журналистам в министерстве.

Уточняется, что после боевой работы, расчет оперативно замаскировался и отошел в укрытие.

ВС РФ непрерывно ведут работу на правом берегу Днепра в Херсонской области, пресекая все попытки ВСУ переправиться на левый берег, подчеркнули в министерстве.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в ДНР российским бойцам удалось отбить ряд позиций ВСУ под селом Верхнекаменским.