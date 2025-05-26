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Что известно о ночной атаке БПЛА на российские регионы

Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. В результате атаки БПЛА в Туле пострадали два человека, повреждения получили жилые и нежилые здания.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

  • 22 мая с 00:00 до 05:30 мск дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над российскими регионами 105 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.
  • По данным ведомства, 35 дронов сбили над Московским регионом, 14 — над Орловской областью, 12 — над Курской областью, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Тульской областью, 9 — над Калужской областью, 7 — над Воронежской областью, по 3 — над Липецкой и Смоленской областями, а также 1 — над Брянской областью.

Последствия

  • В Туле из-за атаки БПЛА пострадали два человека, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
  • Они получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь.
  • Как сообщил Миляев, один из беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города.
  • Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания.
  • Позже глава региона сообщил о падении обломков беспилотного летательного аппарата возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник» в Туле.
  • Предположительно, одна из частей может содержать взрывчатые вещества.
  • В целях безопасности оперативные службы оцепили участок улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда.