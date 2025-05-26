Что известно о ночной атаке БПЛА на российские регионы

ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- 22 мая с 00:00 до 05:30 мск дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над российскими регионами 105 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 35 дронов сбили над Московским регионом, 14 — над Орловской областью, 12 — над Курской областью, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Тульской областью, 9 — над Калужской областью, 7 — над Воронежской областью, по 3 — над Липецкой и Смоленской областями, а также 1 — над Брянской областью.
Последствия
- В Туле из-за атаки БПЛА пострадали два человека, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
- Они получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь.
- Как сообщил Миляев, один из беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города.
- Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания.
- Позже глава региона сообщил о падении обломков беспилотного летательного аппарата возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник» в Туле.
- Предположительно, одна из частей может содержать взрывчатые вещества.
- В целях безопасности оперативные службы оцепили участок улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда.