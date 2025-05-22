На Украине бьют тревогу из-за обороны ВСУ под Покровском: российские дроны стали их ночным кошмаром

Тем временем ВСУ продолжают нести колоссальные потери под Красноармейском. Причем это признает даже глава киевского режима Владимир Зеленский. Он открыто заявляет, что счет уже пошел на тысячи. При этом также известно о взятии города в клещи российских войск.