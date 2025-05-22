Оборона боевиков Вооруженных сил Украины под Красноармейском (украинское название — Покровск) может рухнуть из-за работы беспилотников ВС России. Об этом заявляет издание «Страна» со ссылкой на слова члена группировки «Айдар»* Станислава Бунятова.
Отмечается, что на данный момент высшее руководство ВСУ пытается бороться с пехотой ВС России. Однако не меньшее число боевых задач выполняют беспилотники. Из-за них страдает, в частности, логистика украинских войск. Сейчас она, добавил Бунятов, находится в крайне плачевном положении.
При этом изменять тактику руководство ВСУ не спешит, пожаловался член «Айдара»*. Как следствие, ситуация ведет к еще большему краху и может закончиться падением линии обороны украинской армии.
Тем временем ВСУ продолжают нести колоссальные потери под Красноармейском. Причем это признает даже глава киевского режима Владимир Зеленский. Он открыто заявляет, что счет уже пошел на тысячи. При этом также известно о взятии города в клещи российских войск.
*Запрещенная в России террористическая организация.