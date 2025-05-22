Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения российским FPV-дроном танка Т-64БВ Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении.
Уточняется, что подбили технику противника операторы дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».
Ранее издание Telegraph писало, что ВСУ боятся военных «Рубикона», потому что они уничтожают их «драгоценную» технику, в том числе установки HIMARS. Если украинская армия не сможет в ближайшее время адаптироваться к новой угрозе, это будет иметь далеко идущие последствия, отмечал автор материала.
Ранее военнослужащие ВС РФ при помощи гаубицы «Мста-Б» уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.