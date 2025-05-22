МО РФ показало кадры уничтожения FPV-дроном танка Т-64БВ ВСУ под Сумами

Ранее издание Telegraph писало, что ВСУ боятся военных «Рубикона», потому что они уничтожают их «драгоценную» технику, в том числе установки HIMARS. Если украинская армия не сможет в ближайшее время адаптироваться к новой угрозе, это будет иметь далеко идущие последствия, отмечал автор материала.