Российские вооруженные силы приступили к освобождению последнего участка границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой, который остается под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.