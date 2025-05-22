Российские вооруженные силы приступили к освобождению последнего участка границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой, который остается под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Фактически начались бои за освобождение последнего участка границы Запорожской области и ДНР», — передает его слова РИА Новости.
Основные боевые действия развернулись в районе сел Новополь и Зеленое Поле, расположенных на стыке двух регионов. Эти населенные пункты имеют стратегическое значение как плацдарм для дальнейшего продвижения в направлении запорожского села Темировка.
Рогов также отметил активное наступление российских войск на степногорском и ореховском направлениях запорожского участка линии боевых действий.
Прежде замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что Белгородская и Курская области полностью контролируются российскими вооруженными силами, а попытки контратак со стороны ВСУ не увенчались успехом.