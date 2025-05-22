Украинские формирования бросили на поле боя приблизительно 800 тел своих погибших бойцов под населенным пунктом Часов Яр в ДНР, сообщил военный эксперт Виталий Киселёв.
«Со стороны “укровермахта” около 800 человек “двухсотыми” (погибшими — прим. ред.), которые уже там находятся порядка где-то 6−7 месяцев, и они их не могут эвакуировать. Ну, то есть, по большому счету, их побросали», — сказал он в эфире программы «Соловьев Live».
Киселёв отметил, что командование ВСУ не прекращает отправку на этот участок фронта новых сил, несмотря на большие потери среди своих бойцов. Эксперт подчеркнул, что ситуация под Часовым Яром контролируется российскими военными, которые продолжают продвижение.
Напомним, 12 мая советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что наступательные действия Вооружённых сил РФ под Часовым Яром фактически велись по двум основным направлениям — славянско-краматорскому и константиновскому.
18 мая руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что подразделениям ВСУ все еще удается удерживаться на этом участке фронта.