Эксперт Киселёв: под Часовым Яром ВСУ бросили 800 своих погибших бойцов

«Со стороны “укровермахта” около 800 человек “двухсотыми” (погибшими — прим. ред.), которые уже там находятся порядка где-то 6−7 месяцев, и они их не могут эвакуировать. Ну, то есть, по большому счету, их побросали», — сказал он в эфире программы «Соловьев Live».