Ульяновские десантники-артиллеристы нанесли сокрушительный удар по позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив командный пункт и центр управления беспилотниками, сообщили в Министерстве обороны России. Разведка Воздушно-десантных войск с помощью дронов Zala выявила замаскированные объекты противника в полуразрушенных зданиях. Координаты целей оперативно передали артиллеристам.
Расчет гаубицы «Мста-Б» калибра 152 мм занял позицию, подготовил орудие и точными выстрелами ликвидировал оба пункта. После выполнения задачи бойцы замаскировали технику и вернулись в укрытие.
Отмечается, что российские десантники не прекращают боевые действия, нанося удары по командным пунктам, центрам управления дронами, живой силе и технике противника. Особое внимание уделяется пресечению попыток ВСУ переправиться на левый берег Днепра.
В Минобороны уточнили, что ключевую роль в этих операциях играет артиллерийский полк Ульяновского гвардейского соединения ВДВ. Его бойцы регулярно поражают скопления противника, уничтожают артиллерию, личный состав и беспилотные системы, препятствуя переправам через реку.
Ранее российские войска применили ракетный комплекс «Искандер» для удара по лагерю подготовки спецназа ВСУ в Сумской области. Разведка обнаружила объект, после чего ракетным ударом было ликвидировано до 70 боевиков.