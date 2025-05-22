Гаубица «Мста-Б» уничтожила пункт управления ВСУ на правом берегу Днепра

Ульяновские десантники-артиллеристы нанесли сокрушительный удар по позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив командный пункт и центр управления беспилотниками, сообщили в Министерстве обороны России. Разведка Воздушно-десантных войск с помощью дронов Zala выявила замаскированные объекты противника в полуразрушенных зданиях. Координаты целей оперативно передали артиллеристам.