Вооруженные силы Украины не в состоянии удержать линию боевого соприкосновения, эшелоны обороны противника сыпятся везде. Об этом в интервью РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
По словам генерала, российские военные ведут наступательные действия по всей ЛБС, потому эвакуация из населенных пунктов происходит сейчас не только в Сумской области. Противник понимает, что держать оборону он уже не в состоянии.
«И он уже начинает выводить мирное население для того, чтобы иметь возможность для активных боевых действий на этих участках», — отметил Апти Алаудинов.
Ранее командир «Ахмата» отметил, что колумбийские наемники, которые заходили в Курскую область, «были израсходованы» очень быстро и также быстро поняли, что Россия — не место для сафари.
Кроме того, генерал заверил, что Белгородская и Курская области полностью контролируются российскими вооруженными силами, а попытки контратак со стороны ВСУ не увенчались успехом.