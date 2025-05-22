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Жителям Кубани приходят сообщения о ракетной опасности от РСЧС

Утром 22 мая жителям Кубани начали поступать смс-сообщения о сигнале «Ракетная опасность» от РСЧС.

Граждан просят быть внимательными.

На данный момент, рассылка от РСЧС поступила жителям Кореновского, Каневского, Брюховецкого, Динского, Ейского, Тимашевского и Тихорецкого районов. В Щербиновском муниципалитете сигнал об опасности отменен.

Гражданам рекомендуют укрыться в подвалах или помещениях без окон. При возникновении ЧС нужно звонить по номеру: 112.

Напомним, что ранним утром 22 мая в Новороссийске прозвучала сирена, оповещающая о ракетной опасности. К 5 утра воздушная тревога была отменена.