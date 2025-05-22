Жителям Кубани приходят сообщения о ракетной опасности от РСЧС

Граждан просят быть внимательными.
На данный момент, рассылка от РСЧС поступила жителям Кореновского, Каневского, Брюховецкого, Динского, Ейского, Тимашевского и Тихорецкого районов. В Щербиновском муниципалитете сигнал об опасности отменен.
Гражданам рекомендуют укрыться в подвалах или помещениях без окон. При возникновении ЧС нужно звонить по номеру: 112.
Напомним, что ранним утром 22 мая в Новороссийске прозвучала сирена, оповещающая о ракетной опасности. К 5 утра воздушная тревога была отменена.