С погибшим на СВО Николаем Королевым простятся под Волгоградом 23 мая

Завтра, 23 мая, город Урюпинск Волгоградской области простится с 58-летним защитником Николаем Королевым, погибшим в ходе специальной военной операции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Урюпинска, он учился в Михайловской средней школе, проходил срочную службу в пограничных войсках на иранской границе. В 2024 году Николай принял решение заключить контракт и отправиться на защиту Родины. Он погиб в населенном пункте Озеряновка Донецкой Народной Республики, выполняя свой воинский долг.