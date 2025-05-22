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В офисе Зеленского выдвинули условия по урегулированию конфликта

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Продолжение переговоров с Россией для завершения боевых действий возможно только после обмена пленными, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате “1000 на 1000”. Вторым — определение места для следующей встречи с представителями России», — написал Ермак.

Предыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.