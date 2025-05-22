В офисе Зеленского выдвинули условия по урегулированию конфликта

Предыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.