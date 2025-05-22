Ограничения на полеты ввели в самарском аэропорту Курумоч 22 мая

В Самарской области второй раз за день объявили угрозу атаки БПЛА. МЧС разослало предупреждения в 13:22. Из-за этого ввели временные ограничения в аэропорту Курумоч.
«Для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Курумоч введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов», — сообщили в Росавиации.
Напомним, первый раз МЧС разослало предупреждение об опасности атаки беспилотников в Самарской области примерно в 4:00 22 мая. Угрозу сняли около девяти часов утра. В этот период аэропорт Курумоч работал в штатном режиме, но там задержали или отмерили ряд рейсов в Москву. Это было связно с ограничениями в столичных аэропортах.