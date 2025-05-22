Аэропорт Курумоч вновь выпускает и принимает самолеты

В аэропорту Курумоч сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Самарская воздушная гавань вновь работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации.
«В аэропорту Курумоч с 14:15 22 мая сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении ведомства.
Вместе с этим в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Предупреждение действовало около одного часа. Оно стало вторым за этот день. До этого МЧС объявляло угрозу атаки БПЛА с 4 до 9 часов утра.