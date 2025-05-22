ВС России освободили Новую Полтавку в ДНР

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Новая Полтавка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Алексеевка, Котляровка, Петровского, Димитров и Николаевка Донецкой Народной Республики.
«Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия», — добавили в Минобороны РФ.