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ВС России освободили Новую Полтавку в ДНР

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Группировка войск «Центр» освободила населённый пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Александр Река/ТАСС

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Новая Полтавка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Алексеевка, Котляровка, Петровского, Димитров и Николаевка Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия», — добавили в Минобороны РФ.