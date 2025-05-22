ВС России освободили Новую Полтавку в ДНР

«Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия», — добавили в Минобороны РФ.