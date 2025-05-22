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Главное из брифинга Минобороны 22 мая 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 22 мая на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Армия России освободила село в ДНР

Подразделения группировки «Центр» заняли населенный пункт Новая Полтавка Донецкой Народной Республики.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» нанес удар противнику под Волчанском

Бойцы «Северной» группировки атаковали шесть бригад и штурмовой полк противника в районах семи населенных пунктов Сумской области и города Волчанска Харьковской области.

Потери ВСУ в живой силе достигли 215 человек. Также ВС РФ уничтожили пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склад боеприпасов.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по пяти бригадам противника в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и трех населенных пунктов ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 220 человек. Российские бойцы также ликвидировали: боевую бронированную машину, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» заняли выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по пяти украинским бригадам в районах десяти населенных пунктов ДНР.

Противник потерял порядка 245 боевиков, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 400 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.

ВСУ потеряли порядка 400 бойцов, семь боевых бронированных машин, бронетранспортер Senator, два пикапа и три артиллерийских орудия.

Подразделения «Востока» продвинулись в глубь обороны ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь, Комар, Отрадное ДНР и Гуляйполе Запорожской области

Потери ВСУ в живой силе превысили 215 человек. ВС РФ также уничтожили танк, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по семи бригадам противника в районах населенных пунктов Степногорск, Павловка, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Тягинка, Садовое и Антоновка Херсонской области.

«Уничтожены до 75 военнослужащих, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины, военному аэродрому, радиолокационным станциям ПВО, складам ракетно-артиллерийского вооружения и БПЛА, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.

«Кроме того, в ходе ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом “Искандер” уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса “Patriot” производства США», — уточнили в пресс-службе Минобороны РФ.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • три управляемые авиационные бомбы JDAM;
  • четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 317 БПЛА самолетного типа.

Всего во время массированного налета беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 22 мая) вне зоны проведения СВО средства ПВО сбили 485 дронов ВСУ самолетного типа, в том числе

  • над территорией Белгородской области — 26,
  • над территорией Орловской области — 135,
  • над территорией Брянской области — 59,
  • над территорией Курской области — 121,
  • над территорией Рязанской области — 15,
  • над территорией Липецкой области — 4,
  • над территорией Воронежской области — 7,
  • над территорией Смоленской области — 3,
  • над территорией Ростовской области — 2,
  • над территорией Калужской области — 13,
  • над территорией Тульской области — 20,
  • над территорией Московской области — 63,
  • над территорией Владимирской области — 6,
  • над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря — 3,
  • на маршрутах пролета — 8.