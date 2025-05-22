Главное из брифинга Минобороны 22 мая 2025 года: последние новости на сегодня

Потери ВСУ в живой силе достигли 215 человек. Также ВС РФ уничтожили пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склад боеприпасов.