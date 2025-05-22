Главное из брифинга Минобороны 22 мая 2025 года: последние новости на сегодня

Армия России освободила село в ДНР
Подразделения группировки «Центр» заняли населенный пункт Новая Полтавка Донецкой Народной Республики.
«Север» нанес удар противнику под Волчанском
Бойцы «Северной» группировки атаковали шесть бригад и штурмовой полк противника в районах семи населенных пунктов Сумской области и города Волчанска Харьковской области.
Потери ВСУ в живой силе достигли 215 человек. Также ВС РФ уничтожили пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склад боеприпасов.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по пяти бригадам противника в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и трех населенных пунктов ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 220 человек. Российские бойцы также ликвидировали: боевую бронированную машину, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по пяти украинским бригадам в районах десяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 245 боевиков, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 400 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.
ВСУ потеряли порядка 400 бойцов, семь боевых бронированных машин, бронетранспортер Senator, два пикапа и три артиллерийских орудия.
Подразделения «Востока» продвинулись в глубь обороны ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь, Комар, Отрадное ДНР и Гуляйполе Запорожской области
Потери ВСУ в живой силе превысили 215 человек. ВС РФ также уничтожили танк, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по семи бригадам противника в районах населенных пунктов Степногорск, Павловка, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Тягинка, Садовое и Антоновка Херсонской области.
«Уничтожены до 75 военнослужащих, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины, военному аэродрому, радиолокационным станциям ПВО, складам ракетно-артиллерийского вооружения и БПЛА, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.
«Кроме того, в ходе ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом “Искандер” уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса “Patriot” производства США», — уточнили в пресс-службе Минобороны РФ.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиационные бомбы JDAM;
- четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 317 БПЛА самолетного типа.
Всего во время массированного налета беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 22 мая) вне зоны проведения СВО средства ПВО сбили 485 дронов ВСУ самолетного типа, в том числе
- над территорией Белгородской области — 26,
- над территорией Орловской области — 135,
- над территорией Брянской области — 59,
- над территорией Курской области — 121,
- над территорией Рязанской области — 15,
- над территорией Липецкой области — 4,
- над территорией Воронежской области — 7,
- над территорией Смоленской области — 3,
- над территорией Ростовской области — 2,
- над территорией Калужской области — 13,
- над территорией Тульской области — 20,
- над территорией Московской области — 63,
- над территорией Владимирской области — 6,
- над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря — 3,
- на маршрутах пролета — 8.