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Над Черным морем и Крымом уничтожили 3 беспилотника ВСУ

Дежурными средствами ПВО было сбито 3 БПЛА над территорией Крыма и Черным морем.

Источник: Freepik

Над территорией Крыма и Черным морем уничтожили 3 беспилотника ВСУ, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Больше всего отражений было над территорией Орловской области — 135 БПЛА. Еще 59 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 121 над Курской и 63 над Московским регионом.

В общей сложности в период с 20 часов 20 мая до восьми утра 22 мая дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 485 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее над Черным морем уничтожили 43 беспилотника ВСУ. Еще 21 БПЛА сбили над полуостровом Крым и один — над Белгородской областью. В общей сложности в период с 22 часов 15 мая до половины девятого утра 16 мая дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.