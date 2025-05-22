Над Черным морем и Крымом уничтожили 3 беспилотника ВСУ

Ранее над Черным морем уничтожили 43 беспилотника ВСУ. Еще 21 БПЛА сбили над полуостровом Крым и один — над Белгородской областью. В общей сложности в период с 22 часов 15 мая до половины девятого утра 16 мая дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.